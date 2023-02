Schwierige Lage für Unternehmer Deshalb schließen Hanf-Läden in Mönchengladbach

Hanf hatte lange keinen guten Ruf. Es wurde mit illegalem Drogenkonsum und -handel in Verbindung gebracht, denn das von der Pflanze produzierte Tetrahydrocannabiol (THC) entfaltet eine stark berauschende Wirkung. Hanfsamen etwa haben dagegen keinen psychoaktiven Effekt, sie gelten als gesunde Nahrungsquelle, etwa für Proteine und Omega-6- und 3-Fette. Vor diesem Hintergrund wurden Produkte auf Hanfbasis in den vergangenen Jahren vom Handel neu entdeckt. Auch in Mönchengladbach öffneten Fachgeschäfte, die unter anderem Hanfnudeln oder Hanfmüsli anbieten. Aber Geschäfte wie „Sir Hanf“ an der Lüperzender Straße oder „Healthy Garden“ am Alten Markt wurden wieder geschlossen. Ist der Trend vorbei?