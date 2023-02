Rückstand auf Spitzenreiter Interaktiv verkürzt Cleverer TV Korschenbroich gewinnt das Derby in Neuss

Es war allerdings nicht immer so eindeutig, wie es das Endergebnis vermuten ließe. Gerade in der ersten Halbzeit hatten die Gäste ihre liebe Mühe und Not. In der Abwehr offenbarten sie ungewohnte Schwächen, teilweise schien es an der nötigen Absprache zu hapern. Die Gegner wurden häufig zu offensiv angegangen, wodurch immer wieder große Lücken auftraten und die Neusser so freistehend zum Wurf kamen. Aber auch die Offensive wies trotz der 17 Tore in 30 Minuten ungewöhnte Mängel auf. Ab und an unterliefen den Korschenbroicher einfache Fehler. So war es dann auch der NHV, der beim Zwischenstand von 6:4 erstmals einen Zwei-Tore-Vorsprung verbuchen konnte.