Andreas Debock blick auf seine Zeit beim Dülkener Masters „Da ging es in der Halle ab wie Schmitz Katze“

Debock Das beim Masters mit einem Futsal-Ball gespielt wird, finde ich sehr gut. An dieser Entscheidung war ich selber beteiligt. Die „Bolzerei“ hört dadurch auf und auch die Verletzungen werden so weniger, weil auch das Gerangel an der Bande weniger wird. Das fördert die Techniker und das will man natürlich sehen in der Halle. Das hat man in diesem Jahr bei Furious Futsal gesehen. Es hat Spaß gemacht, den Spielern zuzugucken. Einige Regeln beim Futsal finde ich gut. Allerdings darf der Hallenfußball in seiner Form nicht aussterben, denn Futsal ist dann schon noch eine andere Sportart.