Natur- und Klimaschutz in Moers Wie die Stadt zwei alte Rotbuchen erhalten will

Die Stadt Moers will in Kooperation mit Enni zwei 150 bis 200 Jahre alte Rotbuchen erhalten. An den Bäumen hat sie die „Tree Fertilizer Injector“-Methode (TFI) getestet. Am 19. Dezember fand diese Premiere im Stadtpark statt. Ziel ist es dabei, durch Bodenverbesserung optimale Bedingungen für Bäume schaffen. „Als mit einer sogenannten Injektionslanze Luft ins Erdreich unter einer der beiden Stadtbäume gedrückt wurde, sah es kurzzeitig so aus, als würde der Boden atmen“, so die Stadt Moers weiter.