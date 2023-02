Politik in Mönchengladbach „Erhebliches Risiko für die Finanzen der Stadt“

Es gibt einen Filmtitel, der in etwa beschreibt, was in den nächsten Jahren auf Kostenpflichtiger Inhalt Mönchengladbach zukommt: „Die fetten Jahre sind vorbei.“ Nun ja, richtig fett waren sie ohnehin nicht. Denn die Stadt ist auf Sparkurs, seitdem sie sich 2012 freiwillig und wie heute mit einer Ampel-Mehrheit im Stadtrat dem Stärkungspakt des Landes angeschlossen hat. Das Ziel war, den enormen Schuldenberg in Höhe von damals 1,33 Milliarden Euro nach und nach abzubauen, sich damit aus dem engen Korsett der Haushaltssicherung zu befreien. Der Pakt sah Rechte und Pflichten vor: Das Land ließ zur Unterstützung Geld an die beteiligten Kommunen fließen, die wiederum erklärten sich bereit, ihren Haushalt kontrolliert zu konsolidieren.