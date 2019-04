Mönchengladbach : Diesel in Niers nach Unfall auf A 61

Mönchengladbach Trotz aller Schutzmaßnahmen geriet der aus einem Lkw ausgelaufenen Kraftstoff über die Autobahnkanalisation in das Wasser des Flusses.

Dieselkraftstoff, der beim Unfall eines Lastkraftwagens am Samstagnachmittag gegen 16.45 Uhr auf der A 61 zwischen den Anschlussstellen Wickrath und Rheydt nach der Beschädigung des Dieseltanks durch einen Gegenstand auf der Straße ausgelaufen war, hat am Sonntag für einen weiteren Einsatz der Feuerwehr, des Fachbereich Umwelt und weiterer Behörden gesorgt.

Gegen 7 Uhr hatten Bürger am Sonntagmorgen bei der Leitstelle der Feuerwehr einen Ölfilm auf der Niers im Bereich Wetschewell gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sahen sie den Verdacht bestätigt, dass trotz aller von Feuerwehr, Straßen.NRW und Fachbereich Umwelt durchgeführten Maßnahmen am Samstag an der Unfallstelle und einer durch Straßen.NRW veranlassten Kanalreinigung offenbar eine unbekannte Menge des Kraftstoffs über die Autobahnkanalisation in die Niers gelangt war. Erste Meldungen von Bürgern über ölverschmutze Wasservögel bestätigten sich trotz intensiver Erkundung entlang der Niers glücklicherweise nicht.