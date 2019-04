Autofans im siebten Himmel : So war die 30. Oldtimer-Rallye des MSC Wickrath in Mönchengladbach

So war die 30. Oldtimer-Rallye des MSC Wickrath in Mönchengladbach

Mönchengladbach Die Oldtimer-Rallye des MSC Wickrath startete am Sonntag zur Tour über 140 Kilometer. Das älteste Auto stammte aus dem Jahr 1929.

110 Autos, das älteste aus dem Jahr 1929, das „jüngste“ von 1990, hatten sich am Sonntag vom Kunstwerk in Wickrath aus auf den Weg zum Wickrather Marktplatz gemacht. Am letzten Sonntag im April findet traditionell die Oldtimer-Rallye des Motorsport Club Wickrath statt. Natürlich nahmen die Autos nicht den direkten Weg zum Ziel. Sondern eine etwa 140 Kilometer lange Strecke durch den Rhein-Kreis-Neuss, den Kreis Viersen, Mönchengladbach und Krefeld.