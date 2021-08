Explosion in Leverkusen : Umweltamt gibt Entwarnung für Schadstoffbelastung nach Chemieunfall

Explosion in Leverkusen

Eine dichte schwarze Rauchwolke war nach der Explosion am 27. Juli auch über Wohngebiete gezogen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Rußpartikel, die nach der Explosion eines Tanklagers im Leverkusener Chempark niedergingen, sind nach vollständiger Analyse des Landesumweltamts nicht mit Schadstoffen oberhalb von Grenzwerten belastet. Spielplätze können wieder freigegeben werden.

Neun Tage nach der verheerenden Explosion im Tanklager der Abfallverbrennungsanlage des Chempark hat das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) am Donnerstag die vollständigen Ergebnisse einer Analyse der Rußpartikel vorgelegt, die teilweise auch auf Wohngebiete niedergegangen waren. Demnach sind die Befunde weitgehend unauffällig

„Pflanzen- und Bodenproben aus der näheren Umgebung des Brandereignisses in der Sondermüllverbrennungsanlage der Firma Currenta wurden auf über 450 verschiedene Bestandteile von Agrarchemikalien untersucht. Die Analysen ergaben keine relevanten Konzentrationen und keinerlei Grenzwertüberschreitungen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Ergebnisse ließen den Schluss zu, dass „auch auf anderen Flächen im privaten wie im gewerblichen Bereich keine relevanten Einträge derartiger Stoffe durch das Schadensereignis stattgefunden haben“.

Die Ergebnisse deuten laut Lanuv darauf hin, dass die einzelnen Bestandteile der Agrarchemikalien aus den Tanks durch den unmittelbar nach der Explosion einsetzenden Brand fast vollständig zerstört wurden. „In der Explosionswolke befanden sich damit nur geringe unverbrannte Anteile der freigesetzten Stoffe, die durch die Thermik des folgenden Brandes in größere Höhen getragen wurden und sich bei der weiteren Verbreitung stark verdünnten.“

Aufarbeitung des Chemieunfalls in Leverkusen

Aufarbeitung des Chemieunfalls in Leverkusen : Eine gefährliche Mischung

Chemieunglück in Leverkusen

Chemieunglück in Leverkusen : Menschen trauern vor der Currenta-Zentrale

Auf Grund der Gesamtlage geht das Umweltamt derzeit von einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit aus, „dass es außerhalb des Werksgeländes nicht zu einem relevantem Stoffeintrag kam.“ Daher wird im Bericht an die Bezirksregierung empfohlen, dass die zuständigen Behörden die aktuellen gesundheitlichen Vorsorgemaßnahmen weitgehend aufheben können. Obst und Gemüse ist wieder zum Verzehr freigegeben, sollten aber vor dem Verzehr gewaschen oder geschält werden. Auch eine Nutzung von Futterflächen – etwa durch Weidetiere – ist wieder möglich. Sofern eine Reinigung von Rußniederschlag auf Flächen und Gegenständen erforderlich ist, sollte mit viel Wasser gut abgespült und mit Seife gereinigt werden. „Da die Rußpartikel einen hohen Säuregrad aufwiesen, bitte beim Reinigen Handschuhe nutzen und diese, ebenso wie Reinigungstücher, anschließend im Restmüll entsorgen. Wasser aus Regentonnen sollte vorsorglich in der Kanalisation entsorgt werden“, empfiehlt das Lanuv. Das Wasser in Swimmingpools sollte ausgetauscht oder komplett durchgefiltert werden. Die Nutzung von Spielplätzen könne ebenfalls wieder freigegeben werden, sobald alle Säuberungsmaßnahmen durchgeführt wurden.