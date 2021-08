Feuerwehr der Stadt Hückelhoven : Reh verendet nach Unfall auf Autobahn

Hückelhoven Gemeldet waren der Leitstelle zunächst auslaufende Betriebsmittel, vor Ort fand die Feuerwehr der Stadt Hückelhoven jedoch einen Wildunfall vor.

Gemeldet war ein Pkw, an welchem Betriebsmittel auslaufen würden. Diese hätten die Fahrbahn nun verunreinigt. Dieses gemeldete Lagebild fanden die Hückelhovener Feuerwehrleute so auch schließlich vor. Jedoch stellten die Einsatzkräfte ebenso fest, dass es sich nicht nur um auslaufende Betriebsmittel, sondern auch um einen Wildunfall handelte.

An der Einsatzstelle, so teilt es die Feuerwehr Hückelhoven in ihrem Bericht weiter mit, war ein Reh mit dem Fahrzeug kollidiert, wobei das Reh so schwer verletzt wurde, dass es noch an der Einsatzstelle verendete. Der Fahrer des Pkw blieb hingegen glücklicherweise unverletzt.