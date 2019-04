Mönchengladbach : Der Grat ist nicht schmal

Mönchengladbach Nach den Schmäh-Bannern beim Spiel Heimspiel gegen Leipzig muss Borussia sich fragen lassen, wie man künftig dafür sorgen will, dass kein Gast bedroht und aufs Übelste beleidigt wird.

Stellen wir uns folgendes vor: Es ist ein sommerlicher Tag im Borussia-Park. Das Stadion ist voll bis auf die Gästeblöcke, und Borussia empfängt zu einem Heimspiel RB Leipzig. Mit dem Einlaufen der Mannschaften halten die Gladbacher Fans Banner in die Höhe und protestieren kreativ und meinungsstark gegen das in meinen Augen durchaus fragwürdige Fußballkonstrukt des Getränke-Herstellers Red Bull. Man hätte sich mit diesem Protest auseinander setzen können und müssen. Stadionbesucher und TV-Zuschauer wären gezwungen gewesen, sich damit zu beschäftigen. Leider ist es dazu nicht gekommen.

Borussia, das sich bei RB entschuldigt hat, wusste von einer Protestaktion, hatte aber nach eigenem Bekunden „keinen Grund zur Annahme, dass es solche Plakate geben würde“. Führt man sich einmal vor Augen, dass selbst der FPMG Supporters Club in einer Stellungnahme von einer gewissen Wahrscheinlichkeit sprach, dass nicht alle Plakate dem Wunsch „gewaltfrei, kreativ und niveauvoll“ entsprechen würden, dann ist die zitierte Erwartung Borussias mit naiv doch recht wohlwollend umschrieben. Polizei-Präsident Mathis Wiesselmann hat völlig Recht damit, wenn er von Borussia verlangt, der Verein müsse wissen, was auf Bannern in seiner Veranstaltungsstätte gezeigt werde. Das bedeutet nicht, dass er die dort gezeigten Meinungen teilen muss. Nein, Borussias Fans haben das Recht auf freie, auch unbequeme Meinungsäußerung, die muss niemandem gefallen. Aber der Grat zwischen Meinungsfreiheit und Verunglimpfung im Protest ist eben nicht schmal, wie das wiederum der FPMG Supporter Club kundgetan hatte. Dieser Grat ist eine rote Linie, über die man nicht diskutieren muss. Wer diese Linie überschreitet, macht sich nicht nur strafbar. Er schadet Borussia, dem Fußball und seinem eigenen Protest.

Deshalb darf sich so etwas nicht wiederholen. Borussia wird sich künftig nicht mehr auf Ahnungslosigkeit berufen können. Das Stadion ist kein rechtsfreier Raum. Borussia hat dort Hausrecht und muss das auch konsequenter durchsetzen, als dies am Ostersamstag passiert ist. Dazu gehört zu hinterfragen, wie eine solche Menge an Bannern unbemerkt ins Stadion gelangt ist. Und dazu gehört auch, sich mit den Meinungen in der Kurve auseinanderzusetzen. Mit den Meinungen, nicht den Pöbeleien. Und hoffentlich passiert dies jetzt.