Sonntag in Mönchengladbach : Blaulichtmeile mitten in der Stadt

Mönchengladbach 14 Behörden und Organisationen präsentierten sich und ihre Arbeit am Sonntag auf der Hindenburgstraße. Sie zeigten und erklärten den Passanten, welche Aufgaben sie im Sicherheits- und Katastrophenschutz bewältigen müssen.

Shoppen war am verkaufsoffenen Sonntag nicht das einzige, was man auf der Hindenburgstraße tun konnte. Die gesamte Einkaufsstraße wurde zur Blaulichtmeile umfunktioniert, auf der die erwachsenen Passanten sich informieren lassen und die jungen Besucher spielen konnten.

Die Blaulichtmeile fand am Sonntag zum ersten Mal in der Mönchengladbacher Innenstadt statt. Organisiert wurde sie vom Verein Sicher-Miteinander sowie dem City-Management.

Auch die kleinen Besucher kamen auf der Blaulichtmeile nicht zu kurz. Die verschiedenen Organisationen und Behörden bauten Spiele und Attraktionen auf. So konnte man am Stand des THW beispielsweise Jenga oder Riesenmikado spielen. Dem siebenjährigen Jonas macht alles viel Spaß. „Besonders als ich beim Stand von der Feuerwehr Häuser löschen konnte.“ Auch seine Mutter Katja ist begeistert von der Aktion. „Meinen Jungs macht es hier wegen der vielen Spiele und Attraktionen großen Spaß. Ich finde es gut, dass sie einmal die Chance haben, in die verschiedenen Bereiche hineinschnuppern zu können. Möchte ich wirklich zur Feuerweht oder ist die Polizei vielleicht doch interessanter?“

Die Blaulichtmeile fand am Wochenende parallel zum verkaufsoffenen Sonntag auf der Hindenburgstraße statt. Es war das erste Mal für Mönchengladbach. Insgesamt 14 Organisationen und Behörden nahmen teil, darunter die Bundeswehr, die Bundespolizei, der Zoll, der Weiße Ring und die Police Car Owners of Ameria European Chapter, die typische amerikanische Polizeifahrzeuge restaurieren und präsentieren, wie man sie sonst nur aus Filmen kennt. Organisiert wurde die Blaulichtmeile vom City-Management Mönchengladbach und dem Verein Sicher-Miteinander.

Auch die Malteser präsentierten sich am Sonntag in der Innenstadt. Dion Hubertz ist seit eineinhalb Jahren Ortsgruppenleiter der Malteser Jugend und zufrieden mit der Resonanz, die der Hilfsdienst bekam. Am Stand lagen Flyer mit den wichtigsten Infos aus, Plakate mit Bildern, die zeigen, was die Malteser Jugend tut, wurden präsentiert. Bereits vor 14 Uhr waren alle Heliumballons, die von den Maltesern verteilt wurden, aufgebraucht. Ein kleines Zelt wurde aufgestellt, um den Interessierten zu demonstrieren, wie es sich anfühlt, in einem Zeltlager zu sein. „In erster Linie geht es uns heute darum, den Mönchengladbachern zu zeigen, dass wir präsent sind“, sagte Ortsgruppenleiter Hubertz. „Interesse ist da, ich halte die Blaulichtmeile für eine gute Idee und bin rundum zufrieden mit dem heutigen Tag.“