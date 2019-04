Mönchengladbach : Fotokunst im Ladenlokal

Wolfgang Dreßen (sitzend) und Dirk Albertz in ihrer Galerie an der Neusser Straße. Ähnlich verhuscht wie manche Gestalten auf ihren Bildern erscheinen auch sie durch die Langzeitbelichtung. Foto: Heß, Sven

Mönchengladbach Trinkhallen, Menschen, Bilder aus New York: Dirk Albertz und Wolfgang Dreßen zeigen ihre Gemeinschaftsarbeiten jetzt dauerhaft in einem Raum an der Neusser Straße. Jedes Foto ist ein Unikat. Ein spannender Rundgang.

Von Inge Schnettler

Jetzt haben sie also eine eigene Galerie. In dem Ladenlokal an der Neusser Straße 291 können sie zeigen, was sie können. Und das lässt sich sehen. Dirk Albertz und Wolfgang Dreßen sind Fotokünstler. Bei einer Ausstellungseröffnung haben sie sich 2008 kennengelernt – und schnell gemerkt, dass sie ziemlich ähnlich ticken. Vor allem bei allem, was das Fotografieren betrifft. Es entstand Freundschaft, es entstand Zusammenarbeit. Gemeinsam entwickeln sie die Ideen für ihre künstlerischen Fotografien, gemeinsam suchen sie nach der besten aller möglichen Einstellungen, und dann drücken sie drauf. Wer den Knopf betätigt? „Spielt überhaupt keine Rolle“, sagen die beiden.

Diese Geistesverwandtschaft dokumentiert ein kleines Schwarz-Weiß-Foto, das die beiden auf dem Rücken liegend mit einer Kamera zeigt, die sie gemeinsam in den Händen halten. „Wir haben unter einer Hebebühne gelegen, um ein Auto von unten zu fotografieren“, erzählen sie. Dabei entstand das Foto, das so viel über Wolfgang Dreßen und Dirk Albertz aussagt.

Irgendwo zwischen Mönchengladbach und Neuss haben Wolfgang Dreßen und Dirk Albertz diese Trinkhalle entdeckt und kunstvoll abgelichtet. Foto: Heß, Sven

Info Öffnungszeiten nach Vereinbarung ADW Fotoart heißt die Galerie von Dirk Albertz und Wolfgang Dreßen an der Neusser Straße 291. Name Der Name setzt sich aus den Initialen der beiden zusammen. Öffnungszeiten Es gibt keine geregelten Öffnungszeiten, Besucher werden nach Vereinbarung gern eingelassen. Kontakt 0172 6074073 (Albertz) und wolfgang@dressen-mg.de

Neuerdings gehören Kioske zu den Objekten ihrer kreativen Begierde. In der Galerie zeigen sie einige davon. Etwa das Büdchen im Geneickener Bahnhof, das am Rohrplatz und eine besonders schöne Trinkhalle, die sie irgendwo zwischen Mönchengladbach und Neuss entdeckt haben. Unglaublich ästhetisch sehen sie auf den Fotos aus, stimmungsvoll ist die Beleuchtung, wie auf einer Bühne werden sie präsentiert – diese Orte, die in jedem Erinnerungen wecken. Da wird die Bockwurst im Brötchen angeboten, in Gläsern warten süße Verführungen darauf, vernascht zu werden, Zeitungen liegen aus – es gibt eigentlich nichts, was es im Büdchen nicht zu kaufen gäbe. Gelegentlich tauchen nächtliche Besucher auf, die durch die Langzeitbelichtung verhuscht im Bild erscheinen. „Kioske sind ganz besondere Orte – Zeitzeugnisse“, sagen die beiden. Und sie haben sie ganz besonders in Szene gesetzt.

Aus früheren Ausstellungen sind großformatige Arbeiten zu sehen. Etwa Fotos, die Dirk Albertz in New York gemacht hat. „Da war Wolfgang einmal nicht mit dabei“, sagt er. Da ist der nächtliche Time Square zu sehen und ein Hot-Dog-Stand. Und ein riesiges Foto beeindruckt durch seine monochrome Farbgebung in Blau- und Grautönen. „Ich stand auf dem Rockefeller-Building und hatte glücklicherweise gerade meine Kamera zur Hand“, sagt Dirk Albertz. Und da gab es diesen einen kurzen Moment, als das Licht die Skyscraper der Stadt zart-blau-grau unter dem ebenso zart-blau-grauen Himmel färbte.

An einer Wand in der Galerie ist ein Feuerwehrmann zu sehen. Und das gleich zweimal – in Jeans und T-Shirt und in Feuerwehruniform. Er gehört zu einer Fotoserie, die Albertz und Dreßen vor zwei Jahren in der Ausstellung „face to face“ in der Reihe „Linie Kunst“ im Foyer der NEW präsentierten. Da zeigten sie Menschen in Berufsbekleidung und ganz privat. Da war Schwester Maria zu sehen, ein Starstromelektriker, ein Notfallchirurg, eine Schwimmmeisterin, ein Torwart, ein Schauspieler, einen Kfz-Mechatroniker aus Adghanistan und der Schauspieler Adrian Linke vom Mönchengladbacher Theater. „Die Menschen begegneten sich quasi selbst.“