Mönchengladbach : Finissage „Der Schrank von Ramon Haze“ im Museum

Mönchengladbach Zum Abschied gibt es eine Lesung und eine besondere Führung.

Unter dem Titel „Der Schrank von Ramon Haze“ im Museum Abteiberg war in den vergangenen Monaten die spannende Sammlung des Kunstdetektivs und -sammlers Ramon Haze im Museum Abteiberg zu sehen. Bei der Finissage bietet sich am Sonntag, 28. April, ab 11 Uhr ein letztes Mal die Gelegenheit, die totale Installation zu besuchen und sich mit der Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts aus der Perspektive des Sammlers, der in der Zukunft lebt, auseinanderzusetzen.