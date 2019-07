Kita-Kaninchen in Mönchengladbach getötet : 1000 Euro Belohnung für Hinweise auf Tierquäler

Mönchengladbach Für Hinweise, die den Täter überführen, will die Tierschutzorganisation Peta eine Geldprämie zahlen. Sie warnt: Wer wehrlose Tiere aus Spaß quält, der schrecke möglicherweise auch nicht vor Gewalttaten gegenüber Menschen zurück.

Um die Tierquäler zu finden, die in der Nacht zu Montag vier Kaninchen auf dem Gelände eines Waldkindergartens in Giesenkirchen auf bestialische Art töteten, setzt die Tierschutzorganisation Peta eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro für Hinweise, die sie überführen, aus. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden und können sich telefonisch unter 01520 7373341 oder per E-Mail bei der Tierschutzorganisation melden – auch anonym.