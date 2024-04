Neuer „Tatort“ aus München Das Grauen aus dem Internet

Dass trotz allen Schreckens „Schau mich an“ nicht nur finster gerät, ist wie so oft den Münchener Hauptdarstellern zu verdanken. Seit nahezu 100 Fällen geben Nemec und Wachtveitl das bayerische Ermittlerduo, ihr Zusammenspiel mitsamt der üblichen Gags und Frotzeleien funktioniert inzwischen im Autopilot-Modus. Mehr Raum gab es in dieser Folge für Assistent Hammermann, der als Figur den Krimifans langsam ans Herz wachsen dürfte. Vielleicht denkt der Bayerische Rundfunk da schon an die Zukunft. Wenn Nemec und Wachtveitl im Jahr 2026 in die TV-Rente gehen, könnte eine neue Hauptfigur bereits gefunden sein. Für die Zukunft des Münchener „Tatort“ sieht es also gar nicht mal so düster aus.