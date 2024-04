Informationsveranstaltung für Eltern Wie geht es nach der Kita weiter?

Die Bildungsnachmittage finden jeweils von 17 bis 19 Uhr statt: am 11. April im Ernst-Christoffel-Haus, in Rheydt, am 16. April im Gemeinschaftszentrum „Das Westend“, am 17. April in der Mehrzweckhalle Eicken und ebenfalls am 17. April in der Burggrafenhalle Odenkirchen. Eine Übersicht aller Veranstaltungstermine und -orte und weitere Infos gibt es auf www.stadt.mg/Kita-grundschule.