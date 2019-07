Gesundheitsstatistik : Lungenkrankheiten bei Raucherinnen dramatisch gestiegen

Mönchengladbach Tödliche Tendenz: 1741 Männer und Frauen mussten 2017 in Mönchengladbach wegen einer Raucherkrankheit in einem Krankenhaus behandelt werden.

COPD, Lungen- und Bronchial-, Kehlkopf- oder Luftröhrenkrebs – die durch das Rauchen bedingten Krankheiten sind vielfältig, und die Zahl der Erkrankten steigt immer weiter an – auch in Mönchengladbach. „Wurden laut Angaben des Statistischen Landesamts Nordrhein-Westfalen im Jahr 2007 noch 1433 Männer und Frauen wegen einer Raucherkrankheit vollstationär im Krankenhaus behandelt, so waren es zehn Jahr später bereits 1741. Dies entspricht einer Steigerung von 21,5 Prozent“, sagt Michael Lobscheid von der Krankenkasse IKK classic. 1098 dieser Fälle waren im Jahr 2017 auf eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) und 643 Fälle auf Lungen- und Bronchial-, Kehlkopf- oder Luftröhrenkrebs zurückzuführen. Das durchschnittliche Alter der Patienten lag dabei in Nordrhein-Westfalen bei 69,1 Jahren.