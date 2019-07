Handball : Welfias starke Handballerinnen

Mönchengladbach Den Frauen gelingt der Durchmarsch, die C-Mädchen sind Oberligist.

(kk) Es war eine gute Saison für Welfias Handballerinnen. Es gab gleich zwei Aufstiege in überregionale Ligen. Die C-Mädchen des Vereins haben soeben den Aufstieg in die Oberliga geschafft und waren zuvor auch schon Kreismeister geworden. Zudem hat die Erste Damenmannschaft die vergangene Saison auf dem zweiten Tabellenplatz der Landesliga beendet und damit den Aufstieg in die Verbandsliga perfekt gemacht. In der Saison 2017/2018 war das Team der Trainer Detlef Prill und Manfred Käsmacher auf dem zweiten Platz in der Bezirksliga Mönchengladbach gelandet. Der damalige Meister, die Zweite Damenmannschaft der Turnerschaft Lürrip, verzichtete auf den Startplatz in der Landesliga. So rückte Welfia in die Landesliga nach und schaffte nun den Durchmarsch.