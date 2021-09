Minister-Besuch in Mönchengladbach : Spahn will 2G-Option für Veranstaltungen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn war am Donnerstag auf Einladung der CDU in Mönchengladbach zu Gast. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Der Bundesgesundheitsminister diskutierte am Donnerstag in den Kliniken Maria Hilf in Mönchengladbach über den Verlauf der Pandemie, Erleichterungen bei Veranstaltungen und Auffrischungsimpfungen auch ohne Stiko-Empfehlung.

Ein prominenter Besucher aus Berlin war am Donnerstag in den Kliniken Maria Hilf auf Einladung der CDU.

Wer war gekommen?

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ist seit Beginn der Corona-Pandemie einer der wichtigsten Politiker in Deutschland. Er diskutierte unter anderem mit Arno Theilmeier (Kassenärztliche Vereinigung), den Maria-Hilf-Medizinern Professor Dennis Ladage, Professor Ulrich Graeven und Dr. Athina Gavriil sowie der Leiterin der Intensivstationen, Uta Thiel. Einziges Thema: die Corona-Pandemie. Die führenden Köpfe der Kliniken Maria Hilf schilderten dem Minister, wie anspruchsvoll die vollständige Neuorganisation des Krankenhauses war und wie dies gelang.

Wer hatte eingeladen?

Der Mönchengladbacher Direktkandidat Günter Krings kam 2002 zeitgleich mit Spahn ins Parlament und ist seitdem mit ihm befreundet. Es war nicht Spahns erster Besuch im Wahlkreis.

Wichtigste politische Forderungen? Spahn sprach sich für eine bundesweit einheitliche optionale 2G-Regel als Ergänzung zur bestehenden 3G-Regel aus. „2G als Option bietet für den Veranstalter, egal ob es der 1. FC Köln oder ein Restaurant ist, die Möglichkeit, mehr Zuschauer einzulassen oder auf Abstand zu verzichten, weil mehr Schutz durch die Impfung vorhanden ist“, sagte Spahn. „Ich finde, es ist ein kluger Weg, diese Option zu eröffnen. Und das sollten wir idealerweise bundeseinheitlich machen. Wir werden das besprechen zwischen Bund und Ländern auch mit den Gesundheitsministern und versuchen, neben 3G als Grundprinzip 2G als Option einheitlich zu handhaben.“ Und mittelfristig kündigte Spahn an, dem Bund einen Sofortzugriff auf die jährliche Produktion von 300 bis 500 Millionen Impfdosen zu sichern.

Wichtigster Satz über Mönchengladbach?

Zwei Aspekte: Spahn merkte an, dass Borussias ausverkauftes Heimspiel gegen den BVB vom 7. März 2020 kurz nach Ausbruch der Pandemie mit der Auslöser dafür war, am Tag darauf Veranstaltungen mit mehr als 1000 Zuschauern zu verbieten. Krings nannte dies eine Entscheidung mit Symbolcharakter: „Wenn schon der Fußball stoppt, muss es ernst sein.“