Kolumne Denkanstoß : Mönchengladbach – ein sicherer Hafen

Überall auf der Welt sind Menschen auf der Flucht. (Symbolbild) Foto: dpa/Fernando Llano

Mönchengladbach Zum „Tag des Flüchtlings“ gibt es am Freitag einen ökumenischen Gottesdienst in Rheydt. Unsere Kolumnistin findet: Es ist wichtig und richtig, dass sich Mönchengladbach für Geflüchtete einsetzt.

Von Martina Wasserloos-Strunk

Am heutigen Freitag ist der „Tag des Flüchtlings“. Dass flüchtende Menschen einen eigenen „Tag“ haben, sagt schon etwas. Über 82 Millionen sind es. 82 Millionen Menschen auf der Flucht. Frauen, Kinder, Männer, alte Menschen, Menschen mit Behinderung… Viele davon innerhalb ihres Heimatlandes. Die Gründe sind vielfältig, wir haben sie gehört, gelesen und gesehen – spätestens seit die Bilder vom Flughafen in Kabul in unsere Wohnzimmer geflimmert sind. Da ist es gut, dass die Stadt Mönchengladbach seit dem letzten Dezember ein „Sicherer Hafen“ ist. So hat es der Rat der Stadt beschlossen.

Sicherer Hafen, das heißt, die Stadt setzt sich ein für geflüchtete Menschen. Sie sucht nach Möglichkeiten, so viele aufzunehmen, wie möglich und sinnvoll (!) ist und sie stellt Ressourcen sicher, damit diese Menschen hier versorgt sind und eine neue Existenz gründen können. Wir schaffen das, das hat das Jahr 2015 gezeigt! Und das darf sich gerne wiederholen. Unterstützt wird die Stadt dabei von einem Aktionsbündnis „Mönchengladbach Sicherer Hafen“, in dem sich die Kirchen und lokalen Netzwerke mit ihren vielen Ehrenamtlichen engagieren.

Ich weiß, das gefällt einigen Menschen in unserer Stadt nicht. Sie kommen dann gerne mit Argumenten wie „Im Kindergarten sollte lieber mal angestrichen werden“ oder „Tut doch besser mal was für Obdachlose“ oder „Den Rentnern geht es schlechter als den Flüchtlingen“.

Ich glaube, dass es nicht gut ist, wenn die einen, gegen die anderen ausgespielt werden. Und schon gar nicht, wenn irgendwer sich zum Wortführer für eine Gruppe macht, der er selbst oft nicht einmal angehört, die er aber in Stellung bringen will gegen eine andere. So etwas schürt den sozialen Unfrieden. Das können wir nicht wollen.