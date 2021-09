In städtischen Räumen : Wuppertal will ab Freitag 2G-Regel bei großen Veranstaltungen

Die Giebelwand des Stadions am Zoo in Wuppertal. Foto: www.wuppteralersv.de/Tim Leusmann

Wuppertal Ab dem 24. September sollen nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt zu Veranstaltungsräumen bekommen, die der Stadt Wuppertal gehören. Die Verwaltung hofft, dass sich örtliche Veranstalter anschließen.

In Wuppertal soll für den Zugang zu großen Freizeitveranstaltungen in städtischen Räumen künftig die 2G-Regel gelten. Das habe der Hauptausschuss mit großer Mehrheit beschlossen, teilte die Stadt am Mittwochabend mit. Die Regelung, wonach nur gegen Covid-19 Geimpfte und davon Genesene Zugang zu diesen Veranstaltungen haben, trete voraussichtlich am Freitag, 24. September, in Kraft. Sie solle auch für das Stadion am Zoo gelten.