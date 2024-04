Sport und Spiel in Mönchengladbach Schüler lassen sich von „Krahnendonk bewegt“ mitreißen

Celine (18 Jahre) wird gerade noch verschönert, während Katharina (17) und Charline (15) geduldig in der Schlange warten. Die beiden möchten ein Motiv vom „König der Löwen“ aufgemalt bekommen. Alle drei gehen in die Krefelder Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule. Und gehören zu den „Chilly’s“. Das ist eine Gruppe von elf Tänzern und Tänzerinnen, zehn Mädchen und einem Jungen, die zur Eröffnung des zweiten Tages des Bewegungsfestes zwei kleine Showeinlagen gegeben haben. Sehr zur Freude der großen und kleinen Schülerinnen und Schüler der Förderschulen aus Krefeld, dem Rhein-Kreis, Neuss und Mönchengladbach, die heute in die Halle gekommen sind. Sie haben intensiv mitgeklatscht, mitgetanzt und sind mitgehüpft.