Erfolgreiche Großfahndung in Mönchengladbach : Einbrecher wollte Frau vergewaltigen

Am Samstagmorgen kreiste lange ein Hubschrauber über Lürrip. Viele Menschen wurden durch die Großfahndung der Polizei geweckt. Foto: Theo Titz

Mönchengladbach Die Polizei hat am Samstag nach intensiver Fahndung einen Mann festgenommen, der in mehrere Wohnungen eingebrochen war. In einem Fall hatte er eine Frau angegriffen. Zeugen fanden sie blutüberströmt auf der Straße.

Eine Großfahndung der Polizei hat am Samstagmorgen viele Bewohner in Lürrip aufgeschreckt. Gegen 6 Uhr hatte die Polizei eine Meldung erhalten, dass ein Mann versucht habe, in eine Wohnung an der Zeppelinstraße einzubrechen. Wenig später stellte sich heraus, dass es in diesem Gebiet zu mindestens sechs weiteren Einbrüchen und versuchten Einbrüchen gekommen war. Die Polizei schickte sofort Kräfte aus.

Bei einem Einbruch hatte der Mann sich offenbar eine stark blutende Wunde am Fuß zugezogen. Zeugen berichteten, dass der Tatverdächtige barfuß unterwegs sei und einen spitzen Gegenstand bei sich trage. Auf den Gehwegen in Lürrip waren Blutspuren am Samstag deutlich zu erkennen.

Info Hier war der mutmaßliche Täter Tatorte An der Neusser Straße, der Lürriper Straße, der Zeppelinstraße und der Heinrich-Lersch-Straße. Festnahme Gegen 8 Uhr wurde der Mann an der Ignaz-Hüpges-Straße festgenommen.

In der Leitstelle der Polizei meldeten sich viele besorgte und verunsicherte Bürger. Ein Hubschrauber wurde zur Fahndung eingesetzt. Gegen 6.50 Uhr meldeten Zeugen eine blutüberströmte Frau, die überfallen worden sei. Die sofort entsandten Polizisten ermittelten, dass ein Mann in die Wohnung der Frau an der Neusser Straße eingebrochen war und versucht hatte, sie zu vergewaltigen. Offensichtlich hatte der Täter rohe Gewalt angewandt. Die Frau hatte stark blutende Verletzungen im Gesicht. Der Mann war über den Balkon und ein offenes Fenster in die Wohnung der 37-Jährigen eingedrungen, als diese noch schlief. Ob sie auf die Straße rannte, um sich vor dem Täter zu retten, ist nicht bekannt. Die Polizei will aus ermittlungstaktischen Gründen und wegen des Opferschutzes dazu keine näheren Angaben machen.

Die Frau wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht. Währenddessen wurde weiter intensiv nach dem Mann gefahndet. Über eine Stunde lang kreiste der Hubschrauber über Lürrip. Gegen 8 Uhr konnte der Tatverdächtige schließlich an der Ignaz-Hüpgen-Straße gestellt werden. Der 30-Jährige Mann aus Holt ist polizeibekannt. Er wurde festgenommen. Möglicherweise hatte er schon bei seinen vorherigen Einbrüchen ein Opfer gesucht.