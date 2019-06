Im Westend : An dieser Schule ist anders sein kein Problem

Bunte Vielfalt und gute Stimmung: Beim Schulfest führten Jungen und Mädchen Tänze vor. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Westend Kinder aus 27 Nationen lernen an der Carl-Sonnenschein-Grundschule im Westend. Auch ehrenamtliche Helfer kümmern sich um sie.

„Wer reitet so spät durch Nacht und Wind“, deklamieren Gentresa und Jerusalan im Chor. Die beiden Viertklässler können Goethes Ballade vom Erlkönig schon recht gut. Wenn sie durcheinander kommen, hilft Wessel de Weldige-Cremer ein wenig. Beim tragischen Schluss des Gedichts lassen sich die beiden mit Begeisterung dramatisch zu Boden fallen. „Mit den Viertklässlern mache ich zum Schluss immer eine Gedichtreihe“, sagt der 86jährige Jurist, der seit zwölf Jahren ehrenamtlich Leseförderung in der Carl-Sonnenschein-Grundschule im Westend anbietet – als krönender Abschluss von vier Jahren, in denen die Schüler gefördert, aber auch gefordert wurden.

De Weldige-Cremer ist nicht der einzige, der sich an der Carl-Sonnenschein-Schule engagiert. Auch Klaus Hintzen und Gerhard Janoschka sind einmal in der Woche zwei Stunden dort, lesen mit den Schülern oder trainieren mit den Grundschülern logisches Denken. Zum Beispiel mit Hilfe von Sudokus. Klaus Hintzen schreibt die Zahlenrätsel an die Tafel, die Schüler machen mit Begeisterung mit. „Es ist gut, dass die Kinder so mit gestandenen lebenserfahrenen Männern in Berührung kommen“, sagt Schulleiter Sascha Fahl. Aber die Ehrenamtlichen sind nicht nur Männer. Anne Embser zum Beispiel hilft seit acht Jahren einmal pro Woche in der Ogata der Grundschule Kindern bei den Hausaufgaben. „Das Personal allein kann das nicht schaffen“, sagt sie. „Wie bei allen Ogatas gibt es viel zu wenig hauptamtliche Mitarbeiter.“ Durch den ehrenamtlichen Einsatz gelingt es der Carl-Sonnenschein-Grundschule, nicht nur zu fördern, sondern auch zu fordern. Von den drei Stunden zusätzlicher Leseförderung sind zwei für im Unterricht überforderte Kinder, eine für die eher unterforderten gedacht.