Versuchter Raub in Mönchengladbach Mann will Frau das Handy entreißen

Laut Angaben der Frau befand sie sich gerade an der Lürriper Straße in der Nähe der Einmündung Rahracker und telefonierte. Dabei hielt sie sich ihr Smartphone an ihr Ohr. Plötzlich näherte sich von hinten ein Mann auf einem Fahrrad und versuchte im Vorbeifahren, ihr das Gerät aus der Hand zu reißen. Die 52-Jährige hielt es allerdings so gut fest, dass dem Mann der Diebstahl nicht gelang. Er fuhr anschließend in Richtung Hauptbahnhof davon, während die 52-Jährige die Polizei verständigte. Diese leitete eine Fahndung ein, konnte den Flüchtigen jedoch nicht mehr finden.