Schockmoment in Emmerich Einbrecher trifft auf Bewohner der Wohnung und flieht

Emmerich · Der Streifenwagen stand am Montag quer auf der Straßenseite, das Blaulicht eingeschaltet. Was war da los? Am Dienstag gab es die Erklärung der Polizei.

09.04.2024 , 12:01 Uhr

Symbolbild. Foto: dpa/Bodo Marks

Am Montag gegen 16:40 Uhr gelangte ein unbekannter Täter auf derzeit nicht bekannte Weise in eine Wohnung an der Straßer Großer Wall. Sie befindet sich auf der Ecke zur Agnetenstraße. Die Bewohner befanden sich zu dieser Zeit im Schlafzimmer, als der Mann die Wohnung im ersten Obergeschoss betrat. Beim Betreten des Schlafzimmers stieß der Einbrecher auf das Ehepaar und flüchtete aus der Wohnung. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: männlich, 25 bis 27 Jahre alt, 1,80 Meter groß; schwarze, kurze, glatte Haare. Er trug eine blaue Jacke. Die Kripo in Emmerich hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter Telefon 02822 7830 entgegen.

(hg)