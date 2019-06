Mönchengladbach : SPD-Fraktionschef Heinrichs: „Andrea Nahles tut mir leid“

Mönchengladbach Die Bundestagsabgeordnete Gülistan Yüksel ist „geschockt“ vom angekündigten Rücktritt der SPD-Parteichefin Andrea Nahles. Sie erfuhr die Nachricht am gestrigen Sonntag, als sie auf dem Flughafen Düsseldorf gelandet war.

Ihre Konsequenz hat ihn überrascht. Indem sie beide Führungsposten abzugeben bereit sei, beende sie auf jeden Fall die Querelen um ihre Person. Das sagte Mönchengladbachs SPD-Fraktionschef Felix Heinrichs am gestrigen Sonntag nach der überraschenden Ankündigung von Andrea Nahles, sie werde sowohl als Partei- als auch als Fraktionschefin zurücktreten. „Andrea Nahles tut mir leid“, sagte der Fraktionschef. Sie habe Schlimmes ertragen müssen in den letzten Tagen. „Sie liest ja auch die Schmäh-Kommentare in den sozialen Netzwerken.“ Felix Heinrichs favorisiert keinen Nachfolger für Nahles. „Ich bin gespannt, wer nun seinen Hut in den Ring werfen wird“, sagte Heinrichs. Er gehe nicht davon aus, dass es erneut eine Doppelspitze bei der SPD geben wird. „Die SPD Nordrhein-Westfalen sollte auf jeden Fall wieder mehr Gewicht bekommen.“ Ihn ärgert, so Heinrichs, dass mal wieder Personaldebatten das überdecken, um was es der SPD grundsätzlich gehe. „Wir stehen für soziale Gerechtigkeit und Absicherung.“ Seine Partei müsse nun glaubwürdige Menschen finden, die diese Inhalte rüberbringen.