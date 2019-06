Hockey : Der GHTC nutzt seine Chancen nicht

Mönchengladbach Gegen Blau-Weiß Köln gab es in der Zweiten Hockey-Bundesliga für den Gladbacher HTC ein 1:2. Damit ist der dritte Platz nicht mehr möglich. Aber Rang vier peilt Trainer Marcus Küppers noch an.

Jan-Marco Montag hat schon spektakulärere Siege in Mönchengladbach erlebt. 2006 bei der Weltmeisterschaft im Hockeypark zum Beispiel, unter anderem gab es da das legendäre Endspiel gegen Australien, das die Deutschen nach einem 1:3-Rückstand noch 4:3 gewannen. Montag war an jenem 17. September 2006 als aktiver Teilnehmer beim vielleicht bislang schönsten Tag des deutschen Hockeysports dabei: Weltmeister im eigenen Land, das ist kaum zu toppen.

Dass da ein Sieg im Alltag der Zweiten Bundesliga nicht so richtig mithalten kann, ist nachvollziehbar. Und doch war das 2:1 von Blau-Weiß Köln beim Gladbacher HTC, seinem Ex-Verein, ein außergewöhnlicher für Montag. Er ist inzwischen Spielertrainer der Kölner und mit dem Sieg an den Holter Sportstätten hat sich sein Team die Chance bewahrt, vielleicht noch aufzusteigen.

Auch dieses Mal holte Montags Mannschaft einen Rückstand auf. Julian Lindner hatte Gladbach nach einem schönen Sololauf nach 13 Minuten in Führung gebracht. Doch Juri Hägele (37.) und Sebastian Behr, der in der 51. Minute per Siebenmeter traf, drehten das Spiel zu Gunsten der Gäste. Montag war nur Außenstehender, weil er als Spieler gesperrt war. Coachen durfte er.

Weil Schwarz-Weiß Köln siegte (2:0 in Heimfeld), haben die Gladbacher auch im Rennen um Platz vier vor den letzten beiden Partien der Saison an Boden verloren. Schwarz-Weiß hat 30 Punkte, die Gladbacher 27. Für den GHTC geht es am Samstag, 15. Juni, daheim gegen den neuen Letzten und Absteiger Kahlenberger HC, dann kommt es zum Showdown bei Schwarz-Weiß Köln am Sonntag, 23. Juni. Geht es nach Küppers, soll es ein echtes Endspiel werden. „Wir wollen uns noch Platz vier holen“, sagt er.