Jugendfußball : Schmidt und Saremba sind zufrieden

Mönchengladbach Weil Dinh-Trung Ho in letzter Sekunde traf, hat die U17 des FC weiter die Chance, in der Niederrheinliga zu bleiben. Borussia U17 verabschiedete sich mit einem 3:0 aus der Saison.

Buchstäblich in letzter Sekunde hat die U17 des 1. FC Mönchengladbach den direkten Abstieg aus der B-Junioren-Niederrheinliga vermieden. Dinh-Trung Ho erzielte in der Nachspielzeit den 2:1-Siegtreffer bei der SG Unterrath. Der Schiedsrichter pfiff nach dem Treffer die Partie ab. „Mein Auftrag lautete, den Abstieg irgendwie zu verhindern. Das haben wir jetzt geschafft“, frohlockte U17-Trainer Marco Saremba. „Die Mannschaft hat sich das verdient, es war auf gar keinen Fall glücklich.“ Jetzt geht es für die Westender darum, in der Qualifikation die Klassenzugehörigkeit zu sichern.

In Düsseldorf war der 1. FC zunächst die bessere Mannschaft und ging durch einen Treffer von Maurice Hauser mit 1:0 in Führung (33.). Wie in vielen Spielen zuvor, verpassten es die Gladbacher trotz guter Torgelegenheiten, die Führung auszubauen. Unterrath glich per Strafstoß (67.) aus, nachdem der FC dem hohen Tempo Tribut zollen musste.