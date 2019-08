Veranstaltung in der City-Kirche : Diskussion und Film-Clips zu Hartz IV in der City-Kirche

Diskussion und Film-Clips zu Hartz IV in der City-Kirche

Veranstaltung in der City-Kirche

Mönchengladbach Ein Thema lautet: „Wo sind die Alternativen?“

Das regionale Bündnis für Menschenwürde und Arbeit sowie das katholische Forum Mönchengladbach/Heinsberg laden zu einer Diskussion unter dem Titel Die Hartz-IV-Lüge. Wo sind die Alternativen?“ in die City-Kirche am Edmund-Erlemann-Platz ein. Am 29. August soll dort ab 19 Uhr die vor 15 Jahren umgesetzte Hartz-IV-Reform stehen. Der Bezug von Hartz IV, sagen die Veranstalter, sei ein andauernder, oft erniedrigender Kampf, der im Jobcenter beginne über die Kontozahlungen weitergehe und im öffentlichen Diskurs nur dann Widerhall finde, wenn sich ein Politiker schamlos äußere.