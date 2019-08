Ab Oktober in Mönchengladbach : Arbeitslosenzentrum startet Projekt „Gesund leben im Quartier“

Ab Oktober in Mönchengladbach

Mönchengladbach Gesundheitsvorsorge für Arbeitslose, Alleinerziehende und Senioren am Existenzminimum soll eine Initiative leisten, die von Krankenkassen gefördert wird.

„Aufbau und Pflege gesundheitsförderlicher Strukturen im Quartier“ gehört laut Stellenausschreibung zu den Aufgaben einer Fachkraft, die ab Oktober in der Gladbacher Innenstadt ihre Arbeit aufnehmen soll. Sie wird gebraucht, um ein Projekt zu verwirklichen, mit dem sich das Mönchengladbacher Arbeitslosenzentrum (ALZ) um die Gesundheit von Menschen in ungesicherten Lebensverhältnissen kümmern will. Gemeint sind damit neben Arbeitslosen auch Alleinerziehende, Senioren, die auf Sozialleistungen angewiesen sind, und chronisch Kranke.