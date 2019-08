Vom Rittergut zur Schlafklinik : So schön ist ein Waldspaziergang rund um das Haus Horst in Mönchengladbach

So schön ist ein Waldspaziergang rund um das Haus Horst in Mönchengladbach

Mönchengladbach Einst schrieben dort Ritter Urkunden an den Kölner Erzbischof. Heute soll im Haus tief und fest geschlummert werden. Denn im einstigen Rittersitz arbeitet eine Klinik am optimalen REM-Schlaf.

Wo einst die Ritter in ihrer wasserumwehrten Burg saßen, soll heute fest und tief geschlafen werden. Denn im alten Gemäuer ist inzwischen eine moderne Schlafklinik eingezogen. Wer dort den optimalen REM-Schlaf sucht, darf dies an einem Ort mit Geschichte tun. Die erste Erwähnung datiert vom 15. Januar 1338, festgehalten auf einer Urkunde des Ritters Hermann von Horst an den Kölner Erzbischof. Der hatte damals in der Region das Sagen. Im Laufe der Zeit waren mehrere adlige Herren Eigentümer des Ritterguts, bis es Anfang des 19. Jahrhunderts in bürgerlichen Besitz kam und schließlich eine Klinik wurde, in der Schlafprobleme behoben werden sollen.