Prozess in Mönchengladbach : Campingplatz-Mordprozess mit Tatort-Fotos

Mönchengladbach Die Angeklagte sagt aus, dass sie einen Pflasterstein zu ihrem Schutz mitgenommen habe.

Keine halbe Stunde dauerte die Fortsetzung des Prozesses um den Mord auf einem Campingplatz in Niederkrüchten. Bei dem Termin am Dienstag, für den der Vorsitzende Richter Lothar Beckers extra seinen Urlaub unterbrach, wurden verschiedene Fotos in Augenschein genommen, die das 54-jährige Opfer zeigen. Dazu wurden Fragen an die Angeklagte gestellt. Diese soll gemeinsam mit ihrem Sohn im Januar 2018 zwei Mönchengladbacher dazu angestiftet haben, ihren Lebensgefährten zu überfallen. Die beiden sollen den Mann daraufhin in seinem Wohnwagen mit Pfefferspray und einem Teleskopschlagstock attackiert haben, flohen nach eigenen Angaben danach vom Tatort.