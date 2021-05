Personelle Veränderungen : Bündnisgrüne in Schwalmtal wählen neuen Vorstand

Bündnisgrüne in Schwalmtal wählen neuen Vorstand

Schwalmtal An der Spitze des Ortsverbands wird es voraussichtlich personelle Veränderungen geben. Die beiden bisherigen Sprecher wollen nicht erneut antreten.

Die Schwalmtaler Bündnisgrünen wollen am Samstag, 15. Mai, einen neuen Vorstand wählen. Dies ist der einzige Punkt bei der Mitgliederversammlung. Sie soll wegen der Corona-Pandemie so kurz wie möglich gehalten werden soll, deshalb gibt es auch keine weiteren Punkte auf der Tagesordnung. Im Vorfeld zeichnen sich personelle Veränderungen an der Spitze des Vorstandsteams ab.