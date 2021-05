Kostenpflichtiger Inhalt: Brandschutz in Mettmann : Grüne fordern neue Feuerwehr-Studie

Die Feuerwache Laubacher Straße ist viel zu klein. Zwischen den eng geparkten Euinsatzfahrzeugen ist kaum Platz. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Die Verwaltung hält am Neubau einer Feuerwache an der Peckhauser Straße fest. Deshalb sollen nun unabhängige Sachverständige prüfen, ob die Wache an der Laubacher Straße modernisiert und erweitert werden kann.