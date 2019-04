Arbeitsmarkt in Mönchengladbach: Arbeitsagentur präsentiert für März stabile Zahlen 

Mönchengladbach Die Arbeitslosenquote ist in Mönchengladbach leicht gesunken, die Agentur für Arbeit bewertet die Entwicklung als gut. Es gibt zudem mehr Ausbildungsstellen, allerdings auch weniger Bewerber.

„Diese Zahlen zeigen, dass die Tendenz gut ist. Im Gegensatz zur Wetterlage bleibt der Arbeitsmarkt erfreulicherweise stabil“, sagte die Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Mönchengladbach, Angela Schoofs. Zu den Unterbeschäftigten – das sind Personen, die nicht als arbeitslos gelten, da sie an einer Maßnahme der Arbeitsmarktpolitik teilnehmen oder in einem arbeitsmarktbedingten Sonderstatus sind – zählten im März im Agenturbezirk Mönchengladbach 34.922 Personen, 186 weniger als im Vormonat und 1172 weniger als noch vor einem Jahr.

Die Arbeitsagentur zog zudem eine erste Zwischenbilanz zu den Entwicklungen am Ausbildungsmarkt. So stieg die Zahl der gemeldeten Ausbildungsstellen in der Stadt im Vergleich zum Vorjahr um 39 auf 1269. Allerdings sank die Zahl der Bewerber im Vergleich zum Vorjahr: Gab es im März 2018 noch 1806 Bewerber um einen Ausbildungsplatz in Mönchengladbach, so sind es nun nur noch 1637. „Es sind noch genügend Ausbildungsstellen offen, es gibt für Bewerber also noch jede Menge Möglichkeiten“, sagte Angela Schoofs, die zugleich dafür warb, die nahenden Osterferien für ein Praktikum zu nutzen.