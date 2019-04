Unternehmen in Mönchengladbach: IHK formuliert Wunschliste an die Europäische Union

Mönchengladbach Für die Unternehmen am Mittleren Niederrhein ist die EU besser als ihr Ruf. Allerdings wünschen sie sich eine krisenfestere Währungsunion, den Abbau von Bürokratie und eine Stärkung des Freihandels.

Die europäische Integration hat für die Unternehmen in der Region eine große wirtschaftliche Bedeutung. Wie die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein bei einer Befragung in der traditionell exportorientierten Region knapp zwei Monate vor der Europawahl am 26. Mai herausfand, stimmten zwei Drittel der Unternehmen der Aussage zu, die EU sei besser als ihr Ruf. Für 64 Prozent der Unternehmer hat der Wegfall von Wechselkursrisiken eine sehr große oder große Bedeutung. Der Zugang zu europäischen Märkten ist für 62 Prozent der Befragten wichtig oder sehr wichtig. Drei Viertel der befragten Unternehmer sehen den größten Integrationserfolg der EU in der Stabilität des politischen Systems und damit einhergehend in den stabilen Rahmenbedingungen für die Wirtschaft.