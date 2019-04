Gewerkschaft will 6,5 Prozent mehr Lohn: Tarifstreit: Bierbrauer wollen kräftigen Schluck aus der Pulle

Mönchengladbach In der Tarifauseinandersetzung fordert die Gewerkschaft NGG deutlich mehr Geld für Brauer. Bier ist trotz Absatzrückgangs immer noch sehr beliebt bei den Gladbachern.

Die Gladbacher haben im vergangenen Jahr 265.000 Hektoliter Bier getrunken, das meiste davon von regionalen Brauereien. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten hat dazu mit einem jährlichen Pro-Kopf-Verbrauch von 101 Liter kalkuliert. der bundesweite Schnitt liegt bei 94 Litern Bier pro Jahr. „Bier ist nach wie vor ein Lieblingsgetränk in der Region“, sagt Gewerkschafter Karim Peters. „Die NRW-Brauer verzeichnen gute Umsätze – und das nicht nur wegen des Rekordsommers und der Fußball-WM. Davon sollen jetzt die Beschäftigten profitieren.“ Für die Mitarbeiter in den 140 nordrhein-westfälischen Brauereien fordert die NGG in der laufenden Tarifrunde ein Lohn-Plus von 6,5 Prozent. In Gewerkschaftskreisen bemüht man dafür gerne das Sprichwort „einen kräftigen Schluck aus der Pulle“. In Mönchengladbach sind Mitarbeiter etwa bei Oettinger betroffen. In der Brauerei an der Senefelder Straße arbeiten mehr als 200 Beschäftigte. Im Tarifkonflikt gehen die Gespräche nach zwei Verhandlungsrunden und Warnstreiks mit den Rheinisch-Westfälischen Brauereien am 29. März in die nächste Phase. Parallel verhandelt die NGG mit den Sauer- und Siegerländer Brauereien über höhere Löhne.