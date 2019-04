Kunstwerk : Künstler Tony Cragg kommt ins Wickrather Kunstwerk

Der Initiativkreis Mönchengladbach hat den Künstler Tony Cragg eingeladen. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Wickrath Die Veranstaltung, die der Initiativkreis in die Stadt holt, findet am Dienstag, 18. Juni, statt. Wegen der Sanierungsarbeiten in der KFH wurde sie in das Wickrather Kunstwerk verlegt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Marie Ludwig Von Marie Ludwig Autorendetails aufklappen Marie Ludwig (malu) ist Journalistenschülerin bei der Rheinischen Post. zum Autorenprofil

Der Künstler und ehemalige Rektor der Kunstakademie Düsseldorf Tony Cragg kommt auf Einladung des Initiativkreises Mönchengladbach in die Stadt. Der aus Liverpool stammende Cragg wurde für sein künstlerisches Schaffen vielfach international ausgezeichnet und ist unter anderem Ehrenbürger der Stadt Wuppertal.

Die Veranstaltung, die der Initiativkreis in die Stadt holt, findet am Dienstag, 18. Juni, statt. Aus organisatorischen Gründen muss sie von der Kaiser-Friedrich-Halle, wo sie eigentlich stattfinden sollte, ins Wickrather Kunstwerk an der Wickrathberger Straße 18b verlegt werden.