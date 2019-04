Aktion: Mönchengladbach zeigt Flagge für Europa

Mönchengladbach Der OB wirbt dafür, sich der Aktion anzuschließen.

Am Tag der Europäischen Union, Donnerstag, 9. Mai, werden an den Fahnenmasten vor den städtischen Gebäuden Europaflaggen gehisst. Mit dem Ziel, für die Teilnahme an der Europawahl zu werben, sollen die Flaggen bis zum Wahltag am 26. Mai hängen bleiben.