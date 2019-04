Gruß an Helfer aus Mönchengladbach: Familie sagt Danke nach Vermisstensuche

Mönchengladbach Die Familie des im Januar verschwundene und später in Hamburg gefundenen Jürgen N. bedankt sich bei den Helfern. Es war eine schwere Zeit für die Familie.

Am 26. Januar verschwand Jürgen N. auf mysteriöse Weise. Der Familienvater hatte sich wie immer auf den Weg zur Arbeit gemacht. Doch dort kam er nie an. Nur sein Auto wurde gefunden, in Liedberg, verlassen auf dem Parkplatz, nicht abgeschlossen, im Wageninneren lagen noch sein Handy und seine Lunchdose. Es gab für die Polizei keine Anzeichen für ein Verbrechen oder einen Suizid, ausschließen konnte sie aber nichts. Vier Tage lang blieb der 55-Jährige verschwunden. Dann tauchte er plötzlich auf – in Hamburg. Er war verwirrt, weiß bis heute nicht, wie er dorthin gekommen ist. Viele erinnern sich noch an die Suche, und an die erlösende Nachricht: „Er wurde gefunden.“