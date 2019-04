Netzwerk-Treffen: MG ist IN: Gespräche und Verkehrs-Trends

Mönchengladbach Wo treffen Karnevalisten auf Projektentwickler, Borussia-Verantwortliche auf Klinikchefs und Unternehmer auf Politiker – und das ganz ungezwungen bei leckerem Essen und einem Gläschen Wein oder Alt? Ganz klar bei MG ist IN, dem Netzwerkertreffen der Rheinische Post Mediengruppe.

(hh) Die Zukunft von Haus Erholung, das nun doch nicht verkauft werden soll, die Entwicklung großer Bauprojekte und die Nachfolge von Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners (CDU) bei der Kommunalwahl 2020 – diese Themen dürften etliche Gespräche bei der nächsten Auflage von „MG ist IN“ beherrschen. Das Netzwerktreffen der Rheinische Post Mediengruppe im Hugo-Junkers-Hangar am Flughafen beginnt am heutigen Dienstag um 19 Uhr. OB Reiners will kommen und kann dann unter anderem Mönchengladbacher Landtagsabgeordnete und Ratsfraktionschefs treffen. Auch viele Vertreter lokaler Unternehmen sind dabei: beispielsweise Schaffrath-Geschäftsführer Marc Fahrig, Heinz Schmidt, Geschäftsführer der Heinrich-Schmidt-Gruppe, Rolf Königs, Unternehmer und Borussia-Präsident.

Eines der wichtigsten Themen bei MG ist IN wird auf jeden Fall die Verkehrspolitik sein. Auf der Bühne diskutiert RP-Redakteur Andreas Gruhn ab etwa 19.30 Uhr in einer kleinen Runde mit Heinz Breuer, Geschäftsführer der Faba Autowelt (BMW, Mini, Alpina) und Frank Kindervatter, Vorstandschef der NEW, die mit „Sven“ jetzt sogar ein eigenes Elektroauto herausbringen will. Der „Verkehr der Zukunft“ ist das Thema. Die beiden Gesprächspartner sollen erläutern, welche Wege ihrer Ansicht nach in Mönchengladbach aktuell sind und welche es werden.