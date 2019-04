Comedy in Mönchengladbach: 1. „Komische Nacht“ in Gladbach

Mönchengladbach Bekannte Comedians treten am heutigen Dienstag in fünf Cafés und Kneipen auf.

Am heutigen Dienstag, 2. April, laden die Hensen-Brauerei, Lebemann im Abtshof, das Rosenmeer, das TiG-Theater im Gründungshaus und der Zirkus Messajero zur „1. Komischen Nacht in Mönchengladbach“ ein. Beginn ist um 19:30 Uhr, Einlass: je nach Lokal ab 18 Uhr. Die Komische Nacht ist eines der erfolgreichsten Live-Comedy-Formate in Deutschland. In Cafés, Bars und Restaurants erleben die Gäste bei dieser Show einen Abend mit bester Unterhaltung durch verschiedene Comedians, Kabarettisten, Zauberer und andere Komiker. Der Comedy-Marathon findet bereits seit mehreren Jahren erfolgreich in mittlerweile mehr als 30 deutschen Städten (u.a. Bielefeld, Frankfurt, Hannover, Münster, Oldenburg und Würzburg) statt. Die Agentur „MITUNSKANNMAN.REDEN“ kooperiert dabei mit angesagten Gastronomen.