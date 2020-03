Ausstellung im Theater Krefeld-Mönchengladbach : Szenenbilder von Spinatelli sind in Krefeld zu sehen

Mönchengladbach Im Krefelder Theater sind die Bühnenbildentwürfe von Luisa Spinatelli zu bestaunen. Über die Gesellschaft für Ballett und Tanz können Interessenten Repros kaufen.

(RP) Was für ein Festjahr für Ludwig van Beethoven! Der 250. Geburtstag des genialen Komponisten wird in diesem Jahr weltweit gefeiert – auch am Theater Krefeld und Mönchengladbach. Seit Januar steht das neue Ballett „Beethoven!“ von Robert North in Krefeld auf dem Spielplan. Im September wechselt es dann wie gewohnt an das Theater Mönchengladbach.