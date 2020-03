Kurzkritik: Das Ding ausm Sumpf : Der Doktor mit dem richtigen Beat

Mönchengladbach Der promovierte Volkswirt Stefan Mühlbauer trat als „Das Ding ausm Sumpf“ in der Kulturküche auf.

„Keine Autos und Schlösser, nur Schutt und ich bau mir daraus Wörter“. Das Zitat aus dem Song „Kränk“ beschreibt treffend den Kern der Musik von „Das Ding ausm Sumpf“, der gemeinsam mit „Ottolien“ am Donnerstagabend in der Kulturküche in Mönchengladbach für Stimmung sorgte.

„Ich will nicht so sein wie ich soll“, eine Zeile aus „Cool, uncool und wie man sich fühlt“ spricht ausdrücklich die Zielgruppe des Rappers an: Alltagsrebellen und die, die sich nicht anpassen mögen, die sich verlieren möchten in dem Moment, in dem die Stimme mit den Beats verschmilzt. Es ist destruktiver Hip-Hop, der Doppelmoral und Missstände anklagt und dem Wunsch nach Veränderung Ausdruck verleiht.