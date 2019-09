Jugend in Düsseldorf : Hip-Hop in der Kaiserpfalz

Fünf Jugendeinrichtungen haben in der historischen Ruine das Festival „Burg meets Beatz“ organisiert.

„Diesmal sollte es etwas richtig Großes werden, was nicht zuletzt wegen der Zuschüsse des Landesjugendamtes realisiert werden konnte, und da sind wir auf die Kaiserpfalz gekommen“, sagt Benedikt Hoger von der JFE Ammerweg. Schließlich sei es so, dass dieses bedeutende Kulturdenkmal der Stadt unter Jugendlichen kaum bekannt sei und das Festival die Möglichkeit biete, alte Baukultur und neue Jugendkultur in eine spannende Beziehung zu setzen, um so bei Jugendlichen das Interesse für Geschichte zu wecken. „Beim Förderkreis der Kaiserpfalz und bei den zuständigen Ämtern stießen wir als Organisationsteam auf offene Ohren“, erklärt Claudia Eisenblätter vom Ulmenclub.