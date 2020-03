Konzerte in Mönchengladbach : Vier Termine für Jazz@Theaterbar

Mönchengladbach Das Konzert von Fola Dada in der Theaterbar ist ausverkauft. Der nächste Termin der Jazzreihe ist am 22. Mai.

Am Freitag, 22. Mai, 20 Uhr, kommt das Gero-Körner-Trio featuring Peter Hermesdorf (Saxophon) nach Rheydt. Wer am Donnerstag, 10. September, spielt, ist noch offen. Am Donnerstag, 12. November, 20 Uhr, kommt der Vibraphonist Matthias Strucken in die Bar. Der Jazzmusiker stellt seine CD „Tribute to Oscar Peterson & Milt Jackson“ vor.