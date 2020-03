Literatur in Mönchengladbach : Lesershow im Jazzclub Krypti

Literatur in Mönchengladbach

Die Gladbacher Lesebühne im Eickener Jazzclub Krypti sendet lyrische Frühlingboten und humoristische, ungefährliche Prosa-Viren aus, wenn sich die beiden Stammautoren Markim Pause und Marco Jonas Jahn von der Seele lesen, was die Feder zuletzt hergegeben hat. Am Donnerstag, 5. März, 17 Uhr, beginnt die „Lesershow“ mit Pause und Jahn im Jazzclub Krypti, Humboldtstraße 48a. Mit Nadine Sole aus Düsseldorf darf sich das Publikum auch dieses Mal auf einen Gast freuen, und wer weiß, wer noch auftaucht im ersten Lesershow-Schaltjahr. „Eine Veranstaltung ohne Schmähplakate“ versprechen die Organisatoren. Eintritt ist frei. Spende in den Hut.