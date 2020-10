Wettstreit in Mönchengladbach : Dichten gegen die Pandemie

Mönchengladbach Ausverkauft! Der Traum eines jeden Veranstalters. In Zeiten steigender Corona-Infektionszahlen und sinkender zugelassener Gästezahlen ist dieses Ziel allerdings schneller erreicht als mancher es sich erhofft. So auch im Projekt 42 auf der Waldhausener Straße.

Die Slammer Marco Jonas Jahn und Markim Pause führten am Freitagabend gut gelaunt und die Folgen der Pandemie für die Kultur immer wieder heiter auf die Schippe nehmend durch das Programm: „Wenn man nicht drüber lachen würde, wäre es nur noch traurig.“ Da DJ Key sein Kommen kurzfristig abgesagt hatte, übernahm Pause kurzerhand auch die musikalische Begleitung am Mischpult.

Poetry Slam Der heutige Name für den Dichterwettstreit. Die Slams gewinnen seit knapp zehn Jahren an Beliebtheit.

Nach einer ausgelosten Reihenfolge traten die vier in der ersten Runde auf und präsentierten sich und ihre Texte. Es begann mit Micha-El Goehre und seinen Beobachtungen über die Dinge, die Menschen – meist Männer – auf Youtube thematisieren. Deftig und in der Sprache eindeutig wurde über die Menschen hergezogen.

Abdul Kader Chahin sinnierte in seinem Text über die Vorurteile, die einem begegnen können, weil man anscheinend die falsche Jacke trägt und in die Schublade „schwul sein“ gesteckt wird. Der Slammer rundete den Vortrag mit kritischen Gedanken ab.

Die zweite Runde begann in umgekehrter Reihenfolge der Slammer. Luca Swieter brachte ein (ungereimtes) Liebesgedicht zu Gehör. Erneut erreichte ihr sprachlich ausgereifter Vortrag Hochgeschwindigkeit, was die Konzentration der Zuhörer forderte. Abdul Kader Chahin befasste sich auf intelligente Weise mit den Paradoxa der Integration. Felicitas Friedrich thematisierte wortgewandt das Versinken im Gedankenkarussell. In der ersten Runde hatte das Publikum Abdul Kader Chahin 15 Punkte gegeben, Luca Swieter 18, Felicitas Friedrich 20 und Micha-El Goehre sechs Punkte. Das ärgerte ihn ganz offensichtlich. Seinen zweiten Vortrag begann er mit dem Hinweis, dass er bei sechs Punkten eh machen könne, was er wolle, weil es wohl völlig egal sei. Es folgte die peinliche Beschreibung aus dem Tagebuch eines Pornodarstellers. Dass das beim Publikum nicht gut ankam, zeigte es deutlich mit der geringen Punktzahl, die es vergab.