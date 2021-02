Vielfach ausgezeichnet : Lyriker Philippe Jaccottet stirbt mit 95 Jahren in Frankreich

Paris Philippe Jaccottet, einer der wichtigsten französischsprachigen Lyriker des 20. Jahrhunderts, ist tot. Jaccottet ist in der Nacht auf Donnerstag im Alter von 95 Jahren in seinem Haus im südfanzösischen Grignan gestorben.

Jaccottet hat vor allem Lyrik und lyrische Prosa geschrieben, er wurde vielfach ausgezeichnet. Mehrere Werke liegen auch in deutscher Übersetzung vor, wie der Band „Nach so vielen Jahren“, die Essaysammlung „Der Spaziergang unter den Bäumen“ oder „Antworten am Wegrand“. Im Mittelpunkt seines Werks stehen schwermütige Naturbilder.

Jaccottet wurde 1925 in Moudon in der Schweiz geboren, hat aber die meiste Zeit seines Lebens in Frankreich verbracht. Er wurde bereits zu Lebzeiten in die berühmte Bibliothèque de la Pléiade, eine Buchreihe des französischen Verlags Gallimard, aufgenommen. Diese Ehre ist bisher nur sehr wenigen zuteil geworden.